英特尔 i9-14900KS 处理器曝光，预计下周发布

IT之家 1 月 2 日消息，英特尔预计将在下周开始的 CES 2024 活动上发布 i9-14900KS 旗舰处理器，爆料人 9550pro 现已曝光了 i9-14900KS 实物。

图源 9550pro

i9-14900KS 是 i9-14900K 的特别版，拥有更高的频率。i9-14900K 为 8 大核 + 16 小核，睿频可达 6GHz。此前爆料称，i9-14900KS 可达 6.2GHz。

预计英特尔即将在下周 CES 2024 上发布 i9-14900KS 、酷睿 14 代 65W 桌面处理器以及酷睿 14 代 HX 系列游戏本处理器。该系列处理器将是 13 代酷睿的频率提升版本，非新工艺新架构产品。

据IT之家此前报道，可靠爆料人 ECSM_Official 消息称，英特尔将在北京时间 1 月 9 日上午 7 点举行 CES 2024 发布会，发布包括酷睿 14 代处理器新品。

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