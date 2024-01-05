公安部：截至 2023 年 11 月，全国共破获电信网络诈骗案件 39.1 万起

IT之家 1 月 5 日消息，公安部发文宣布，截至 2023 年 11 月，全国共破获电信网络诈骗案件 39.1 万起，抓获一大批违法犯罪嫌疑人，自 8 月以来电信网络诈骗犯罪发案数连续下降。

公安部持续部署开展“长城”“断卡”“断流”“拔钉”等专项行动，依法严厉打击为境外诈骗集团提供推广引流、转账洗钱、技术开发、组织偷渡等非法服务的涉诈黑灰产犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人 7.9 万名，其中包括诈骗集团幕后“金主”、头目和骨干 263 名。

同时，先后派出工作组赴泰国、菲律宾、柬埔寨、老挝、越南、印度尼西亚等多个国家开展国际执法合作，捣毁一大批境外诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人 3000 余名。

图源 Pixabay

IT之家从公安部获悉，针对缅北涉我电信网络诈骗犯罪严峻形势，2023 年共有 4.1 万名电信网络诈骗犯罪嫌疑人移交我方，以明学昌为首的家族犯罪集团重要头目明国平、明菊兰、明珍珍被缉拿归案，首犯明学昌畏罪自杀，一大批境外诈骗窝点被成功铲除。

此外，工信部推进电信和互联网业务治理，先后组织开展 5 批次执法检查，涵盖全国 22 家电信、互联网企业。

国家反诈中心累计下发资金预警指令 940.6 万条，公安机关累计见面劝阻 1389 万人次，会同相关部门拦截诈骗电话 27.5 亿次、短信 22.8 亿条，处置涉诈域名网址 836.4 万个，紧急拦截涉案资金 3288 亿。

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