华为 P70 手机线稿曝光：超大相机模组，搭载后置三摄

IT之家 1 月 5 日消息，博主 @数码闲聊站 今日在微博分享一张华为 P70 超前瞻线稿，展示了这款新机的背部外观。

从图上看，这款新机搭载后置三摄，镜头模组采用圆角矩形设计，三颗镜头呈三角状排列。

根据外媒 GSMArena 的报道，华为 P70 手机在摄影模组方面有一定升级，据称新机超广角镜头使用 1G6P 结构（一层玻璃镜片 + 六层塑料镜片），主摄配备 1 英寸传感器。

目前，关于这款新机的配置以及正面设计还未知。

▲ 华为 P60

作为参考，华为 P60 手机搭载骁龙 8+ 4G 处理器，支持双向北斗卫星消息。该机正面配备 6.67 英寸 OLED 显示屏，分辨率为 2700 x 1220 像素，支持 1-120Hz LTPO 自适应刷新率、1440Hz 高频 PWM 调光。该机还配备 4815mAh 电池（IT之家注：典型值），支持 66W 有线快充 + 50W 无线快充 + 无线反向充电。

影像方面，华为 P60 后置 4800 万像素超聚光摄像头（F1.4~F4.0 光圈，OIS 光学防抖）+ 1300 万像素超广角摄像头（F2.2 光圈）+ 1200 万像素潜望式长焦摄像头（F3.4 光圈，OIS 光学防抖），支持 5 倍光学变焦、50 倍数字变焦，物理光圈 10 档可调。

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