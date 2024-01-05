消息称华为 P70 系列手机超广角端采用 1G6P 镜头，主摄配备 1 英寸传感器

IT之家 1 月 5 日消息，外媒 GSMArena 今天声称，华为 P70 手机在摄影模组方面有一定升级，据称新机超广角镜头使用 1G6P 结构（一层玻璃镜片 + 六层塑料镜片），主摄配备 1 英寸传感器。

另据IT之家昨天报道，天风证券分析师郭明錤发布市场研究简报，声称玉晶光为华为 1H24 新机 P70 系列的超广角镜头供应商，因 P70 系列超广角相机升级且出货量预期成长 100–120% YoY（vs. P60 系列出货量），有望降低淡季效应对玉晶光的影响。

而此前博主 @数码闲聊站 爆料称，华为 P70 手机长焦模组有望采用“100mm 焦段 4 倍新潜望镜”方案，号称“影像方面开始回血”。

作为参考，上一代的 P60 系列机型采用后置三摄竖向排列的设计，中间一个镜头最大，其余两个镜头分布在主摄的上下两侧，有一定辨识度。

而在参数方面，上一代华为 P60 Pro 机型搭载了 4800 万像素超聚光摄像头（F1.4~F4.0 光圈，OIS 光学防抖）+ 1300 万像素超广角摄像头（F2.2 光圈）+ 4800 万像素超聚光夜视长焦摄像头（F2.1 光圈，OIS 光学防抖）。

▲ 图源 IT之家图赏：华为 P60 Pro

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