卡普空《龙之信条 2》18 分钟实机演示公布，3 月 22 日发行

IT之家 1 月 5 日消息，IGN 公布了卡普空《龙之信条 2》18 分钟实机演示，该作将于 3 月 22 日发行，Steam 国区预购价 348 元。

实机演示涵盖了战士、盗贼、斗士以及巫师四个职业，重点介绍了消灭敌人的不同方法，战士完美弹反可以为武器附魔，还可以爬到敌人身上。在遭遇独眼巨人的情况下，玩家可以利用选择引爆大坝，引发水流使其丧失行动能力，玩家可以对倒地的巨人造成大量伤害。

该作支持简体中文，1080p30fps 最低配置要求为 i5-10600 + GTX 1070，4K 30fps 推荐配置为 i7-10700 + RTX 2080。

IT之家附游戏简介：

挥剑、拉弓、咏唱咒语 《龙之信条 2》可让你在幻想世界的各种职业中，享受想象中的战斗。 即使单人游玩也能享受多人游戏的乐趣 追随者是由 AI 控制而能够自主行动的。一直共同行动的一名主追随者，加上经由线上模式借用其他玩家的两名支援追随者，玩家可组成最多四人的队伍。 邂逅这个世界栩栩如生的魔物们 离开城镇后，会遇到那些栖息在这片土地上的魔物。是要与之交战，还是回避战斗？不仅要考虑自身情况，也要顾及地形及魔物等综合状况，再行判断。 与这个世界的居民交流 旅行者、商人与士兵等各色人士会在城镇与街道交错行走。拥有不同目的与动机的他们会根据情况展现不同的表情。有时还会主动向玩家搭话，发出请求甚至委托任务。

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