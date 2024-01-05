浙江财经大学一退休教授制作“数字人替身”，继续为学生授课

IT之家 1 月 5 日消息，综合澎湃新闻、杭州网报道，浙江财经大学的退休教授姚建荣研制了一个与自己“一模一样”的数字人，替代自己给学生免费授课。

姚建荣曾任浙江财经大学信息技术与人工智能学院电子商务专业教授，从教近 40 年，于去年 10 月退休。他在接受采访时表示，自己虽然已经退休，但仍希望能以某种形式继续帮助同学们学习。

姚建荣表示，自己曾尝试网络视频教学，但在实际教学过程中发现传统网络视频课堂效果“不尽如人意”，缺少线下课堂的师生互动环节。去年 7 月，他曾在走访杭州各大企业时发现，大多数公司已在销售、培训、管理等多个方面广泛运用了数字人技术。

他发现，数字人可以被用在自己研究的电子商务领域，例如电商直播。由此，姚建荣有了这样的想法：是否可以将数字人技术和课堂教学结合起来，研制一款用于教学的数字人，从而替代自己给学生免费授课，也能实时解答一些比较基础的问题。

IT之家从报道中得知，姚建荣在去年 9 月与学校和企业进行合作，录制了包含自己形象、声音的视频内容，制成了这样的一个“替身”。工作原理方面，他通过文字形式将授课内容输入数字人制作软件，从而实现数字人授课，更可根据需要将授课内容转换成英语、法语等多国语言，且能 24 小时授课，不需自己录制长时间视频。

经过数月的研发之后，数字机器人现已具备和姚建荣一模一样的相貌和声音，能够实时为同学们解答基本的学术问题。姚建荣表示，数字人当前处于调试阶段，预计春节后正式投用。

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