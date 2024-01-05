IT之家 1 月 5 日消息，据“本源量子”公众号消息，安徽省量子计算工程研究中心与量子计算芯片安徽省重点实验室刚刚联合发布：中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”将在 24 小时内正式上线运行。

该量子计算机搭载 72 位（比特）自主超导量子芯片“悟空芯”，是目前中国最先进的可编程、可交付超导量子计算机。“本源悟空”由中国第一家量子计算公司 —— 本源量子自主研发。

本源量子第一代、第二代超导量子计算机均已交付中国用户使用。本源量子拥有中国首条量子芯片生产线、中国首款量子计算机操作系统、中国首个量子计算测控系统。本源量子计算专利数排名中国第一、全球第六。

目前，24 比特超导量子计算机是本源量子“悟源”系列商用量子计算机的最新产品。2020 年本源量子上线首台国产超导量子计算机“本源悟源 1 号”，搭载超导 6 比特量子处理器夸父 KF C6-130 和本源量子测控一体机。“本源悟源 2 号”沿用了“本源悟源 1 号”的设计架构。

据IT之家此前报道，本源量子官方路线图显示，到 2025 年，本源量子将突破 1000 位量子比特，达到 1024 位量子比特，并将运用量子计算尝试在不同行业领域解决对应的问题，研制出行业领域的专用量子计算机。

2023 年 1 月，央视新闻探访了国内首条量子芯片生产线，可以看到量子计算机“悟空”的外观与传统的计算机大不相同。

▲ 量子计算机“悟空”

▲ 量子芯片

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