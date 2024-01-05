红魔 8S Pro 手机至高优惠 1300 元：骁龙 8 Gen 2 领先版处理器，到手价 3688 元起

IT之家 1 月 5 日消息，红魔游戏手机今日宣布红魔 8S Pro 全系大降价，至高直降 1300 元，下单享 6 期免息；学生专属版至高直降 1500 元，还能额外领取 50 元学生专享券。

IT之家附优惠后售价：

暗夜骑士 8+256GB 版本 3688 元（首发 4399 元，优惠 711 元）

暗夜骑士 12+256GB 版本 3899 元（首发 4799 元，优惠 900 元）

暗夜骑士 12+512GB 版本 4199 元（首发 5499 元，优惠 1300 元）

冰封银翼 12+256GB 版本 3798 元（首发 4799 元，优惠 1001 元）

冰封银翼 12+512GB 版本 4199 元（首发 5499 元，优惠 1300 元）

氘锋透明 12+256GB 版本 4099 元（首发 4999 元，优惠 900 元）

氘锋透明 12+512GB 版本 4399 元（首发 5699 元，优惠 1300 元）

配置方面，红魔 8S Pro 手机搭载骁龙 8 Gen 2 领先版处理器以及自研游戏芯片红芯 R2，配备 6.8 英寸 AMOLED 柔性直屏，分辨率为 2480*1116，支持 120Hz 刷新率，采用 UDC 屏下摄像头设计。此外，该机配备 6000mAh 大电池，支持 80W 有线快充。

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