联想官宣：小新 Pro16 2024 笔记本酷睿 Ultra 7 处理器版本月发布

IT之家 1 月 5 日消息，据联想小新消息，小新 Pro16 2024 笔记本酷睿 Ultra 7 155H 版本即将推出，本月见。

据IT之家了解，联想小新 Pro16 2024 笔记本 Ultra 5 125H 处理器版已经在上个月发布，16G + 1T 配置售价 5799 元，32G + 1T 配置 5999 元。

英特尔酷睿 Ultra 5 125H 处理器为 14 核 18 线程，睿频 4.5GHz，配备 7 Xe 核显，性能释放可达 65W。小新 Pro16 2024 内存为 LPDDR5-7467 规格，内存频率支持自定义；SSD 标配 1TB，预留 M.2 2280 扩展位。

▲ 小新 Pro16 2024

屏幕方面，小新 Pro16 2024 搭载了 16 英寸 2.5K 120Hz 屏，350 尼特亮度，100% sRGB 色域。

其他方面，小新 Pro16 2024 轻约 1.91kg，薄至 17.5mm，内置 84Wh 大电池，接口包括雷电 4、全功能 USB-C、双 USB-A 和 SD 卡槽。

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