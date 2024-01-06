美国自动驾驶公司 Aurora 计划今年实现无人驾驶卡车上路，2027 年达到“千辆”规模

IT之家 1 月 6 日消息，总部位于美国匹兹堡的自动驾驶公司 Aurora 宣布，已完成 Aurora Driver 自动驾驶技术的设计、架构和硬件，将通过与德国汽车供应商大陆集团的合作，到 2027 年生产数千辆无人驾驶运输卡车。

Aurora 发言人表示，Aurora 目前约有 30 辆自动运输卡车在德克萨斯州的道路上运行，每周为 FedEx 和 Uber Freight 等客户运送 75 份货物。

到 2024 年底，Aurora 计划让 19 辆无人驾驶卡车在从休斯顿到达拉斯的 240 英里（IT之家备注：约 386.24 公里）路段上行驶。

据了解，Aurora 由 Uber、特斯拉和 Waymo 于 2017 年创立，计划在 2025 年扩大到约 100 辆无人驾驶卡车，并最终出售给其他公司。

该公司于 2023 年 4 月首次宣布与大陆集团成立合资企业，Aurora 表示，此次合作将使其能够以更有意义的方式扩大其制造计划。该公司还与沃尔沃和帕卡达成协议，在其卡车上使用自动驾驶技术。

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