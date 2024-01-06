不同的光圈值更适合什么摄影主题？

光圈作为“摄影三要素”之一，可以控制相机的进光量和景深效果，形成不同的拍摄效果。

今天来为大家简单介绍一下不同的光圈数值更适合什么样的拍摄主题和场景：

1. 超大光圈

一般 F1.2 以上的光圈值可以被看做是超大光圈（F 后的数值越小，光圈越大，相机进光量越大，景深越浅，虚化效果越明显），如徕卡夜神镜头，最大光圈值达到了惊人的 F0.95；

还有国产夜神老蛙 Argus 35mm，最大光圈也达到了 F0.95。

从“夜神”的称号就可以看出来，这种超大光圈镜头在弱光环境下有出色的表现，适合一些夜景题材；

不过由于其在最大光圈下景深特别浅、虚化效果十分明显，因此使用领域也比较有限，不是很好驾驭。

2. 大光圈

F1.2-F2.8 这一段可以看做是大光圈，很多优秀镜头的最大光圈值都能到达这一范围，如大三元等。

大光圈对比超大光圈，用武之地就宽广了许多，如普通夜景、人像、产品、星空等等，其景深范围不至于难以驾驭，也不会产生过于夸张的虚化效果，十分适合独立主体的拍摄。

3. 中档光圈

F2.8-F8 左右可以看做是中档光圈（并没有这么一说，这里为了方便理解），也就是介于大光圈和小光圈之间的过渡范围，这个区间内的光圈值适合大多数场景，如风光、人像、街头摄影等，其景深适中，虚化效果也适中，拍出的效果比较真实、自然。

很多有经验的摄影爱好者都比较看重这一光圈区间，因为其刚好与许多镜头的最佳光圈范围重合，这里简单解释一下最佳光圈：很多镜头都有自己的最佳光圈范围，在该范围内拍出的照片锐度高、画质精良，一般这一范围为 F5.6-F11 左右。

如果环境适合并且对画质有一定要求的话，我们可以选择在这一光圈范围内进行拍摄。

4. 小光圈

F8 以下都可以看做是小光圈，小光圈有较大的景深范围，虚化效果不明显，还会在使光源形成星芒效果，镜头有奇数叶片会形成叶片数两倍的星芒条数，偶数叶片会形成相同数量的星芒条数。

小光圈比较适合风光摄影，保证充足的景深；

也适合一些需要长曝的场景，如流水拉丝、车轨等，用小光圈来与慢速快门达到平衡；一些室内拍摄也适合使用小光圈，在充足、精准的灯光环境下，小光圈可以形成非常细腻精致的效果。

需要注意的是，超小光圈尽量避免使用，如 F18 以下，多数镜头都很难在超小光圈下保持良好的画质。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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