NASA 庆祝“毅力号”度过 1000 个火星日，发布 23.8 亿像素的杰泽罗陨石坑全貌图

IT之家 1 月 6 日消息，美国宇航局为了庆祝“毅力号”度过了 1000 个火星日，调用其摄像头 360 度俯瞰拍摄了杰泽罗陨石坑，并合成传回的 993 张照片，形成一张高达 23.8 亿像素的全貌图。

IT之家注：杰泽罗陨石坑是火星北半球的一座撞击坑，直径 47.52 公里，坐落于伊希地平原与大瑟提斯高原的交界带北缘，中心坐标 18.41°N，77.69°E。

科学家指出，杰泽罗陨石坑是一个曾拥有湖泊、河流和三角洲的地方，可能保存着数十亿年前的有机分子和潜在的微生物的迹象。它位于伊希地平原 (Isidis Planitia) 的西部边缘，该地区是火星赤道以北的一个巨大盆地，是火星最具科学探索价值的区域。

科学家认为，杰泽罗陨石坑至少拥有五种不同类型的岩石，包括黏土、碳酸盐岩等。

毅力号是由美国国家航空航天局下属的喷气推进实验室制造，用于火星 2020 任务中的火星车。

Figure A

Figure C

Figure D

该探测器已于美国东部时间 2020 年 7 月 30 日上午 7:50 发射，于美国加利福尼亚时间 2021 年 2 月 18 日下午 3 时 55 分成功登陆火星，并降落在杰泽罗陨石坑。

IT之家附上相关图片下载地址：

头图：22.3 MB image / jpeg，Download

Main - Natural Color (94,000 x 25,328) - TIF, 2.96 GB，Download

Main - Natural Color (47,000 x 12,664)163 MB image/jpeg，Download

Figure A - Enhanced-Color (94,000 x 25,328) - TIF, 3 GB，Download

Figure A - Enhanced-Color (47,000 x 12,664)229 MB image/jpeg，Download

Figure A - Enhanced-Color (47,000 x 12,664)229 MB image/jpeg，Download

Figure C - Anaglyph (94,000 x 25,328) - TIF, 2.3 GB，Download

Figure C - Anaglyph (47,000 x 12,664)147 MB image/jpeg，Download

Figure D (12670 x 3835)78.1 MB image/png，Download

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。