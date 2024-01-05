创造历史，“机智号”无人直升机在火星上完成 70 次飞行

IT之家 1 月 5 日消息，美国宇航局近日发布捷报，表示“机智号”（Ingenuity）已经在火星上成功完成第 70 次飞行，创造了新的纪录。

IT之家注：“机智号”原本设计仅在火星上飞行 5 次，随“毅力号”于 2021 年 2 月抵达火星，主要是为了验证其能否成为第一个在另一个星球上实现有动力、可控制飞行的设备。2021 年 4 月，它实现了自己的目标，载入历史书籍。

在第 70 次飞行中，“机智号”滞空 132 秒，飞行了超过 260 米。“机智号”在火星上的每一次飞行，都能帮助天文学家和工程师加深对火星的了解，从而进一步摸清在火星等气氛较稀薄的行星上飞行的工作原理。

NASA 的“毅力号”火星车在“机智号”的侦察协助下，正在执行在火星表面寻找过去原始生命迹象的任务。

目前为止还没有证据证明火星上曾经存在过生命，但这些机器人将继续在沙漠中探索，特别是干涸的河流、溪流和湖床，那里的土壤可能曾经滋养过生命。

相关阅读：

《NASA 机智号火星直升机完成第 60 次飞行，创造新的飞行速度纪录》

《NASA 机智号火星直升机完成第 64 次飞行，拍下震撼画面》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。