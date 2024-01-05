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首页 > 科学探索>天文航天

创造历史，“机智号”无人直升机在火星上完成 70 次飞行

2024/1/5 10:16:41 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 1 月 5 日消息，美国宇航局近日发布捷报，表示“机智号”（Ingenuity）已经在火星上成功完成第 70 次飞行，创造了新的纪录。

IT之家注：“机智号”原本设计仅在火星上飞行 5 次，随“毅力号”于 2021 年 2 月抵达火星，主要是为了验证其能否成为第一个在另一个星球上实现有动力、可控制飞行的设备。2021 年 4 月，它实现了自己的目标，载入历史书籍。

在第 70 次飞行中，“机智号”滞空 132 秒，飞行了超过 260 米。“机智号”在火星上的每一次飞行，都能帮助天文学家和工程师加深对火星的了解，从而进一步摸清在火星等气氛较稀薄的行星上飞行的工作原理。

NASA 的“毅力号”火星车在“机智号”的侦察协助下，正在执行在火星表面寻找过去原始生命迹象的任务。

目前为止还没有证据证明火星上曾经存在过生命，但这些机器人将继续在沙漠中探索，特别是干涸的河流、溪流和湖床，那里的土壤可能曾经滋养过生命。

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关键词：天文火星机智号

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