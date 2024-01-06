68 项测试对比英特尔第五代至强处理器启用 / 禁用 AVX-512 性能变化

IT之家 1 月 6 日消息，国外科技媒体 phoronix 在最新一篇博文中，测试了英特尔第五代至强“Emerald Rapids” Platinum 8592 + 处理器，重点测试启用 / 禁用 AVX-512 支持后性能、散热、时钟频率、功耗方面的情况。

“Emerald Rapids”改善了对 AVX-512 指令集的支持，让处理器在 AVX-512 工作负载期间达到更高的频率，该媒体通过 68 项测试，对比开启和禁用 AVX-512 的性能变化。

时钟频率

根据测试结果，时钟频率方面两者比较接近。启用 AVX-512 的情况下，至强 Platinum 8592+ 所有核心的峰值频率为 2.95GHz，而在禁用 AVX-512 后则为 3.01GHz。

即使在所有这些测试中使用了 AVX-512，第五代至强 Platinum 8592+ 处理器在达到 3.9GHz 的睿频后也没有遇到任何问题。

温度

启用 / 禁用 AVX-512，CPU 核心温度的差异微乎其微，只有一度左右的差异，比前几代英特尔 AVX-512 的结果要好得多。

功耗

使用 AVX-512 后，双插槽至强 Platinum 8592+ 的平均功耗仅略有增加，表明英特尔明显改善了功耗效率。

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