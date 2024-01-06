沃尔沃汽车 2023 年全球销量超 70 万辆，创历史新高

IT之家 1 月 6 日消息，沃尔沃汽车日前宣布，2023 年该公司汽车全球销量为 708716 辆，创历史新高，同比增长 15%。

其中，沃尔沃纯电动汽车销量为 113419 辆，同比增长 70%；插电式混动汽车 152561 辆，同比增长 10%。2023 年，沃尔沃在中国市场销量为 170091 辆，同比增长 5%；在美国销量为 128701 辆，同比增长 26%；在欧洲销量为 294794 辆，同比增长 19%。

可以看到，沃尔沃纯电汽车在过去一年实现了大幅度增长，这也与该公司向新能源领域转型有关。

据IT之家此前报道，沃尔沃是全球首批宣布将在 2030 年全面实现电动化转型的汽车制造商之一。早在 2021 年，沃尔沃首席技术官亨里克・格林（Henrick Green）就曾断言：“燃油发动机汽车没有长期未来。”

沃尔沃汽车首席执行官吉姆・罗文（Jim Rowan）在接受 Automotive News 采访时表示，消费者喜欢驾驶电动汽车，在家充电对他们来说是一大优势。他相信沃尔沃“正在正确的轨道上”，并有望在 2030 年实现全面电动化目标。

到 2025 年，沃尔沃预计将售出 120 万辆汽车，其中一半将是纯电动汽车，朝着成为纯电动汽车制造商的目标迈进。

IT之家附目前已公布 2023 年 12 月 / 全年销量的车企：

上汽集团 2023 年销售整车 502 万辆同比下滑 5.3%，连续十八年国内第一；2023 年销售新能源车 112.3 万辆，位居中国车企第二，12 月份新能源销量达 21.9 万辆。上汽大众单月销量达 20,538 辆，ID. 家族 12 月销售 1.9 万辆汽车，2023 年累计 10.97 万辆。上汽通用 2023 年新能源车销量首次达到 100000 辆，同比增长 125.2%；12 月销量达到 18911 辆，同比增长 312.4%。上汽通用五菱 2023 年 12 月销量 201666 台环比增长 26%，全年销量 1403066 台。智己汽车 12 月销量达 10412 台，创历史新高。

广汽集团 2023 年累计销量为 250.5 万辆，同比增长 2.92%；其中，新能源汽车累计销量 54.96 万辆，同比增长 77.55%。广汽本田 2023 年销量超过 64 万辆，同比下降 13.66%。广汽丰田 2023 年累计销量 95 万辆，同比下降 5.47%。广汽埃安 12 月销量 45947 辆，同比增长 53%；2023 年销量 480003 辆，同比增长 77.02%。

奇瑞汽车 2023 年销量 188.1 万辆同比增长 52.6%，出口 93.71 万辆。

特斯拉 2023 年第四季度交付 48.45 万辆汽车，全年交付 180.86 万辆同比增 38%。

长城汽车 2023 年 12 月汽车销量 11.25 万辆，同比增长 45.27%；2023 年累计销量 123.07 万辆，同比增长 15.29%。长城汽车 2023 年海外销量首破 30 万辆，累计破 140 万辆。长城汽车 12 月新能源乘用车销售 29816 辆，同比增长 168.59%；2023 全年销售 261546 辆，同比增长 98.39%。魏牌新能源 12 月终端零售量 4808 台，环比增长 65.96%。

红旗品牌 2023 年零售销量突破 37 万辆，同比增长 29.5%，其中新能源零售销量突破 8.5 万辆，同比增长 135%。

一汽大众 2023 年汽车终端销量超 191 万辆，同比增长 4.8%。一汽丰田 2023 零售销量 800018 辆，同比增长 4.1%，产量 802666 台。一汽奔腾 2023 全年累计销量 120666 辆，同比增长 59.4%。

岚图汽车 12 月销量 10017 辆，同比增长 479%；2023 全年销量 50552 辆，同比增长 160%。

理想汽车 12 月交付 50353 辆同比增长 137.1% 成功突破五万辆，2023 年累计交付 37.6 万辆。

零跑汽车 12 月交付 18618 台，同比增长 119%；2023 年累计交付 144155 台，同比增长超 29%。

小鹏汽车 12 月共交付新车 20,115 台，同比增长 78%，全年总交付突破 14 万。

赛力斯汽车 12 月销量 31490 辆，同比增长 210.03%。2023 年累计销量 106703 辆，同比增长 33.31%。AITO 问界系列 12 月交付新车 24468 辆环比增长 29.96％，2023 全年累计交付 94380 辆。

蔚来汽车 12 月交付 18012 辆汽车，同比增长 13.9%；2023 年总计交付 160038 辆，同比增长 30.7%。

比亚迪 12 月新能源汽车销量 34.1 万辆，2023 年累计销量 302.44 万辆，同比增长 62.3%。

吉利汽车 2023 年 12 月销量为 150,453 部，同比增长约 3%。全年销量为 1,686,516 部，同比增长约 18%。吉利银河 12 月销售 12088 辆新车。极氪汽车 12 月交付量为 13476 辆，同比增长 18.9%；全年累计交付量达 118685 辆，同比增长 65%。

哪吒汽车 2023 年全系交付 127496 台，累计销量突破 38 万台。

北汽新能源 2023 年销量 9.2 万辆，同比增长 84%。其中极狐汽车全年累计销量达 30,016 台，同比增长 138%。

长安汽车 2023 年全年销量超 255 万辆，其中自主品牌新能源汽车销量超 47 万辆，自主品牌海外销量超 23 万辆。深蓝汽车 12 月交付量为 18338 辆；2023 年全年累计交付达 136912 辆。长安启源 12 月交付 6926 辆，累销突破 4 万辆。

江汽集团产量累计 596604 辆，同比增长 17.77%；销量累计 592499 辆，同比增长 18.40%。12 月汽车产量为 39160 辆，同比减少 2.04%；销量为 43992 辆，同比增长 2.61%。

起亚汽车 2023 年全球销量达 308.6 万辆，同比增长 6.3%

沃尔沃汽车 2023 年全球销量超 70 万辆，创历史新高，同比增长 15%。

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