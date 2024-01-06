荣耀 Magic6 / Pro / RSR 手机续航参数曝光，最高支持 80W 快充

IT之家 1 月 6 日消息，荣耀 Magic6 系列手机将于 1 月 11 日发布，现在该系列新机的续航参数已经曝光。

据博主 @熊猫很禿然 爆料，荣耀 Magic6 标准版机型将配备 5450mAh 电池，支持 66W 有线快充；Magic6 Pro 机型配备 5600mAh 电池，支持 80W 有线快充（提供 100W 充电器）以及 66W 无线快充，Magic6 RSR 保时捷设计的续航配置与 Pro 版一致。

值得一提的是，荣耀官方已经确认 Magic6 系列将配备第二代青海湖电池，新机的续航表现也是非常值得期待。

在此前的预热中，荣耀 Magic6 / Pro 的配色已经公布，分别为绒黑色、海湖青、流云紫、祁连雪、麦浪绿，而 Magic6 RSR 保时捷设计机型依旧保持神秘。

配置方面，博主 @数码闲聊站 曾透露，荣耀 Magic6 Pro 已测试 3D ToF 人脸识别、OV50H / OV50K 影像传感器、1.6 亿潜望长焦、可变光圈、卫星通讯等技术以及保时捷联名设计方案。另外，骁龙 8 Gen 3 处理器预计也会在这款新机搭载。

关于荣耀 Magic6 系列手机的更多消息，IT之家也会持续关注并带来跟进报道。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。