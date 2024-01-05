荣耀 Magic6 系列手机新配色“麦浪绿”公布，采用素皮材质

IT之家 1 月 5 日消息，荣耀终端有限公司 CEO 赵明近日连续预热新机荣耀 Magic6 系列，维持着“每天公布一款新颜色”的节奏。截至今天，赵明已经带来了该机的四款配色，除去前段时间的海湖青、流云紫、祁连雪外，全新配色“麦浪绿”今日公布。

IT之家附赵明对新配色的介绍：

今天给大家带来荣耀 Magic6 系列又一款新颜色：麦浪绿，象征夏日卓尔山下，摇曳起伏的青稞麦浪。荣耀希望用科技图绘华夏大地山湖之美，让消费者也能够在科技产品上感受到自然生机、人文情怀。

可以看出，“麦浪绿”配色采用素皮材质，后摄采用枕形套圆形镜头模组设计，并标有 100X 变焦标志。

此前爆料显示，荣耀 Magic6 Pro 正面采用居中双孔曲屏，正在测试 3D ToF 人脸识别、OV50H / OV50K 影像传感器、1.6 亿潜望长焦、可变光圈、卫星通讯等技术以及保时捷联名设计方案。

此前有一款型号为 BVL-AN16 的新机通过中国质量认证中心 3C 认证，支持 100W 快充，产品名称为“卫星移动终端”，预计为荣耀 Magic 6 Pro 手机。目前，官方已经确认荣耀 Magic6 系列手机搭载鸿燕卫星通信技术，支持通话和短信。

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