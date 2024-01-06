联想全新拯救者 Y7000P 游戏本预热：可选 RTX 4070 显卡，本月发布

IT之家 1 月 6 日消息，联想拯救者今日对新一代 Y7000P 游戏本显卡进行预热，该产品将于本月发布，具体日期暂未公布。

据介绍，新一代 Y7000P 可选 RTX 4070 显卡，采用 140W 满功耗设计，支持 Dynamic Boost 2.0，采用 4608 CUDA 流处理器，配备 8GB 128bit GDDR6 显存，支持出厂超频（野兽模式和超能模式下生效）。此外，该产品还提供 RTX 4060 显卡版本。

据IT之家此前报道，联想拯救者 Y7000P 2024 游戏本的外观日前已经曝光，全新的模具采用了新的后出风设计。

接口方面，拯救者 Y7000P 2024 后置方口电源接口和 HDMI 接口，左侧是一个 USB-A、两个 USB-C 和一个 3.5mm 音频接口，右侧包括两个 USB-A、一个 microSD 卡槽和一个 RJ45 网口。

联想新款游戏本日前出现在了 Geekbench 上，搭载 i7-14650HX 处理器和 RTX 4060 显卡，预计是拯救者 Y7000P 2024。

预计英特尔将在本月举行的 CES 上发布酷睿 14 代 HX 系列处理器，届时联想全新拯救者 Y7000P 游戏本有望同步亮相。

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