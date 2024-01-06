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联想全新拯救者 Y7000P 游戏本预热：可选 RTX 4070 显卡，本月发布

2024/1/6 18:36:11 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：浩渺
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IT之家 1 月 6 日消息，联想拯救者今日对新一代 Y7000P 游戏本显卡进行预热，该产品将于本月发布，具体日期暂未公布。

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据介绍，新一代 Y7000P 可选 RTX 4070 显卡，采用 140W 满功耗设计，支持 Dynamic Boost 2.0，采用 4608 CUDA 流处理器，配备 8GB 128bit GDDR6 显存，支持出厂超频（野兽模式和超能模式下生效）。此外，该产品还提供 RTX 4060 显卡版本。

据IT之家此前报道，联想拯救者 Y7000P 2024 游戏本的外观日前已经曝光，全新的模具采用了新的后出风设计。

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接口方面，拯救者 Y7000P 2024 后置方口电源接口和 HDMI 接口，左侧是一个 USB-A、两个 USB-C 和一个 3.5mm 音频接口，右侧包括两个 USB-A、一个 microSD 卡槽和一个 RJ45 网口。

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联想新款游戏本日前出现在了 Geekbench 上，搭载 i7-14650HX 处理器和 RTX 4060 显卡，预计是拯救者 Y7000P 2024。

预计英特尔将在本月举行的 CES 上发布酷睿 14 代 HX 系列处理器，届时联想全新拯救者 Y7000P 游戏本有望同步亮相。

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关键词：联想笔记本拯救者 Y7000P

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