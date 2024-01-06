Sabrent Rocket 5 PCIe 5.0 SSD 下周发布：读写速度达 14 GB/s 和 12 GB/s

IT之家 1 月 6 日消息，Sabrent Rocket 5 PCIe 5.0 SSD 将在下周 CES 2024 发布，读写速度达 14 GB/s 和 12 GB/s，可选 1TB、2TB 和 4TB 容量。

参数方面，Sabrent Rocket 5 1TB 型号的顺序读写速度可达 13000 MB/s 和 9500 MB/s，随机读写速度为 130 万 IOPS 和 140 万 IOPS；2TB 和 4TB 顺序读写速度可达 14000 MB/s 和 12000 MB/s，随机读写速度为 140 万 IOPS 和 140 万 IOPS。

据 Tom's Hardware 消息，到现在一直没有 14 GB/s PCIe 5.0 SSD 上市的原因之一是美光 2400 MT/s NAND 闪存的生产延迟。消息称，由于 2023 年 3D NAND 需求放缓，美光延缓了其 2400 MT/s 232 层 3D NAND 的提速生产时间。

预计满血的 PCIe 5.0 SSD 将在下周的 CES 2024 上大量发布，并将在近期上市。

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