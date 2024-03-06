Arctic 推出 Freezer 36 系列风冷散热器：单塔双风扇，4 热管直触

IT之家 3 月 6 日消息，厂商 Arctic 近日推出了 Freezer 36 系列风冷散热器。这批散热器均为单塔双风扇设计，4 热管直触。

整体规格方面 Freezer 36 系列散热器高 159mm，搭载 4 根 6mm 热管和 59 片 0.4mm 铝制鳍片。性能上 Arctic 并未标注具体解热能力，不过表示 Freezer 36 相较上代产品和友商竞品均有优势。

Freezer 36 系列散热器在鳍片区域设置了安装卡扣，可直接将散热风扇卡入塔体中，无需传统安装时用到的风扇扣线，更为美观方便。Arctic 表示，采用这一新型设计的 Freezer 36 系列散热器塔体与大部分 120mm 规格风扇兼容。

该系列散热器兼容 AMD AM4 / AM5 平台和英特尔 LGA 1700/1851 平台，并为英特尔平台附赠了适配的安装支架，可减小 CPU 和主板承压，防止形变。

Arctic 为 Freezer 36 系列风冷散热器提供了丰富的版本选择，包括标准版本、黑化版本、黑色 A-RGB 版本、白色 A-RGB 版本和 CO 双滚珠轴承风扇版本。

其中前两个版本配备最大转速 1800RPM 的 P12 PWM PST 风扇，中间两个版本配备最大转速 2000RPM 的 P12 PWM PST A-RGB 风扇，这两款风扇均为 FDB 轴承设计。而 CO 版本配备最大转速 1800RPM 的 P12 PWM PST CO 双滚珠轴承风扇。

价格方面，Freezer 36 系列风冷散热器最低定价为标准版的 19.13 欧元（IT之家备注：当前约 150 元人民币），最贵的白色 A-RGB 版本的售价 25.96 欧元（当前约 203 元人民币）。

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