京东物流 2023 年营收 1666 亿元同比增长 21.3%，员工薪酬福利开支增加 20.5%

IT之家 3 月 6 日消息，京东物流今日在港交所发布公告，2023 年 Q4 营收 472 亿元，上年同期 430 亿元，市场预期 462 亿元，同比增长 9.7%。2023 年 Q4 净利润 10.39 亿元，上年同期 3.52 亿元，市场预期 1.6 亿元。

京东物流 2023 年营收 1666 亿元，同比增长 21.3%；其中京东物流外部客户收入达 1166 亿元，同比增长 30.8%，外部客户收入占比连续达 70%。2023 年全年净利润 6.162 亿元。

截至 2023 年 12 月 31 日，京东物流经营着超过 1,600 个仓库、超过 1.9 万个配送站及网点，并雇用 了近 35 万名自营配送等操作人员。

IT之家从公告中注意到，参与仓储管理、分拣、拣配、打包、运输、配送及客服等运营员工的员工薪酬福利开支，由截至 2022 年 12 月 31 日止三个月的人民币 128 亿元增加 20.5% 至 2023 年同期的人民币 154 亿元，主要受运营员工的数目增加所带动。

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