双飞燕血手幽灵推出 AT87 阿尔法玩家自定义变速光轴键盘

IT之家 3 月 6 日消息，双飞燕血手幽灵官方微信公众号宣布，与野蛮部落进行联名的血手幽灵 AT87 阿尔法玩家自定义变速光轴键盘上市。

IT之家查询官网获悉，血手幽灵 AT87 阿尔法自定义变速光轴键盘，采用 87 键 + LT 变速键设计，保留了完整按键功能，同时做了按键全键防冲处理。

AT87 阿尔法玩家自定义变速光轴键盘通过可插拔 Type-C 进行 USB 有线连接，传输速率达 1000Hz。在细节上，AT87 键盘拥有两段可调脚撑，保留了三向出线槽设计，一定程度上避免了用户桌面线材凌乱的情况。

该键盘的键帽采用了 OEM 键帽的高度，同时全键使用了 PBT 游戏主题键帽，不易打油；轴体则使用了阿尔法变速光轴，拥有 48gf 按压手感的线性轴体。AT87 还支持四种自定义行程，键程范围：1.0mm～2.6mm 用户可以根据自身需求通过 LT 变速键调整触发行程，支持全键 / 独立键自定义。

官方宣传，键盘的按键寿命达 1 亿次，拥有 7 种灯光颜色，含线重量达 963g，尺寸为 360×133×40mm，支持 Windows7.0 及以上系统。键盘的价格暂未公布。

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