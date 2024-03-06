创维 HT-i 奋斗版中型 SUV 上市：售 12.58 万，搭载 1.5 升插混动力

IT之家 3 月 6 日消息，创维汽车旗下中型 SUV 车型 HT-i 奋斗版上市，该车售价为 12.58 万元，搭载 1.5 升插混动力。据悉创维还计划推出更高动力的 1.5T 插混动力车型，以满足不同消费者的需求。作为参考，创维 HT-i 全系车型的售价区间为 12.58 万-31.68 万元。

创维 HT-i 是创维汽车唯一一款插混动力 SUV 车型，于 2022 年 9 月正式上市，该车前脸采用了无边界的进气格栅，车尾则使用了贯穿式的灯组。车身尺寸方面，创维 HT-i 的长宽高分别为 4720/1908/1701 毫米，轴距为 2800 毫米，属于中型 SUV 的范畴。IT之家注意到，创维 HT-i 奋斗版的外观与其他车型保持了一致，没有进行任何改变。

配置方面，参考创维 HT-i 周年纪念版，配备 18 英寸轮辋、全景影像、内置行车记录仪、仿皮座椅、15.6 英寸中控屏、SKYLINK 车机系统、定速巡航、远程启动等配置。

动力方面，创维 HT-i 奋斗版继续搭载由 1.5 升自然吸气发动机和电动机组成的插电式混动系统，1.5 升自然吸气发动机最大功率为 81 千瓦，电机最大功率为 130 千瓦，传动系统匹配 E-CVT 电子无级变速箱。同时，该车搭载 21.68 千瓦时电池组，WLTC 纯电续航里程为 81 公里。

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