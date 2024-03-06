3488 元 / 699 元起，华为 P50 Pro、畅享 50z 官方翻新机开售

IT之家 3 月 6 日消息，华为终端今日宣布，旗下两款官方翻新产品 ——P50 Pro 和畅享 50z 于今日 18:00 正式开售，包装内含充电器、数据线等原装配件，享华为官方一年质保。

华为 P50 Pro

128GB：3488 元

256GB：3788 元

512GB：4588 元起

华为畅享 50z

128GB：699 元起

256GB：899 元

IT之家附两款机型配置信息如下：

华为 P50 Pro：该机拥有高通骁龙 888 4G 芯片以及海思麒麟 9000 4G 芯片两个版本，华为 P50 Pro 采用柔性微曲面屏，为 6.6 英寸 2700×1228 分辨率居中单孔双曲面屏幕，支持 120Hz 刷新率、300Hz 触控采样率、1440Hz PWM 调光，内置 4360mAh 电池，支持 66W 有线 + 50W 无线快充，IP68 防水、双扬声器。该机搭载有 XD Fusion Pro 原色引擎、XD Optics 计算光学技术、XD Fusion Pro 超级滤光系统等华为影像技术，可以提升手机在拍摄时的成像质量。主摄采用了 5000 万像素原色镜头，可以记录拍摄场景的肉眼色彩观感。

华为畅享 50z：该机采用 6.52 英寸 1600×720 LCD 水滴屏，支持 60Hz 刷新率，拥有宝石蓝、薄荷绿、午夜黑 3 款配色，机身厚 8.94mm，重 188g，保留 3.5mm 耳机孔，采用 USB 2.0 和侧边指纹识别。其前置 5MP 自拍摄像头，后置 50MP 主摄 + 2MP 微距 +2MP 景深三摄。内置 5000mAh 电池，支持 22.5W 快充。此外，华为畅享 50z 搭载了一款八核处理器，官方并未公布具体型号，预装鸿蒙 2 系统。

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