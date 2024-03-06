广汽传祺 GS3 影速车型直降 1.6 万现价 6.98 万起，M6 Pro 直降 2 万现价 9.98 万起

IT之家 3 月 6 日消息，广汽传祺今日于官方微博宣布，GS3 影速车型降价 1.6 万元，现价 6.98 万元起；M6 Pro 车型直降 2 万，现价 9.98 万元起。

现款广汽传祺 GS3 影速于第二十届广州国际车展上发布，目标“打造 10 万元级国民 SUV”。

GS3 车长 4410 mm，宽 1850 mm，高 1600 mm，搭载 1.5T 四缸涡轮增压发动机与七速湿式双离合器变速箱，最大功率 130 kW，最大扭矩 270 N・m，官方指导价 8.58-11.18 万元。

现款广汽传祺 M6 Pro 于 2022 年 12 月上市，官方宣称具有“同级至长轴距”2810 mm，在第三排放平后，行李空间可达 1100L。

M6 Pro 车长 4793 mm，宽 1837 mm，高 1730 mm，搭载 1.5T 四缸涡轮增压发动机与七速湿式双离合器变速箱，最大功率 130 kW，最大扭矩 270 N・m，官方指导价 11.98-15.98 万元。

IT之家发现，该车型车机同时支持 Apple CarPlay、华为 HiCar 与百度 CarLife 标准连接。

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