京东集团 2023 年归母净利润 242 亿元，同比翻倍增长

IT之家 3 月 6 日消息，京东集团今日晚间在港交所公告，2023 年第四季度收入为人民币 3,061 亿元（431 亿美元），较 2022 年第四季度增加 3.6%。2023 年全年收入为人民币 10,847 亿元（1,528 亿美元），较 2022 年全年增加 3.7%。

2023 年第四季度归属于本公司普通股股东的净利润为人民币 34 亿元（5 亿美元），去年同期为人民币 30 亿元。2023 年全年归属于本公司普通股股东的净利润为人民币 242 亿元（34 亿美元），2022 年全年为人民币 104 亿元。

京东集团表示，作为核心品类的电子产品及家用电器商品收入同比增速在四季度继续保持高于行业平均水平，日用百货商品收入同比实现正增长。

在免佣降费等大力扶持中小商家运营的举措下，四季度服务收入仍达到 596 亿元人民币（约 84 亿美元），全年服务收入达 2,134 亿元人民币（约 301 亿美元），同比增长 17.8%。

2023 年，京东物流服务外部客户的收入同比增长了 30.8%，其中一体化供应链单客户平均收入同比增长 15.2%。

京东集团同步公告称，公司董事会已批准年度现金股利，股利总额约为 12 亿美元，超出 2023 年的 10 亿美元。京东集团董事会同时批准一项新股份回购计划，于现有股份回购计划届满生效后，可在截至 2027 年 3 月的未来 36 个月内回购价值不超过 30 亿美元的股份。

截至 2023 年底，京东已为近 62 万人创造了就业岗位。2023 年全年的人力资源总支出（包括公司的自有员工和外部人员）达到了 1,047 亿元人民币。从 2024 年初开始，京东提升了采销、客服等员工的薪酬激励和福利保障。

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