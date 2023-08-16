京东集团第二季度营收 2879 亿元，核心指标全面超出预期

IT之家 8 月 16 日消息，京东集团今日发布 Q2 财报，2023 年第二季度的营收为 2879 亿元人民币（397 亿美元），比 2022 年第二季度同比增长 7.6%。2023 年第二季度的净服务收入为 541 亿元人民币（75 亿美元），比 2022 年第二季增长 30.1%，官方称“核心指标全面超出预期”。

2023 年第二季度的运营收入为 83 亿元人民币（11 亿美元），而去年同期为 38 亿元人民币。2023 年第二季度，非 GAAP 运营收入为 87 亿元人民币（12 亿美元），而 2022 年第二季度为 58 亿元人民币。京东零售 2023 年第二季度未分配项目前的营业利润率为 3.2%，而 2022 年第二季度为 3.4%。

2023 年第二季度归属于公司普通股股东的净收入为 66 亿元人民币（9 亿美元），而去年同期为 44 亿元人民币。2023 年第二季度，归属于公司普通股股东的非 GAAP 净收入为 86 亿元人民币（12 亿美元），而去年同期为 65 亿元人民币，同比增长 31.9% 超出市场预期。

2023 年第二季度的研发费用从 2022 年第二季度的 40 亿元人民币增长了 1.1%，达到 41 亿元人民币（6 亿美元）。2023 年第二季度，研发费用占净收入的比例为 1.4%，而去年同期为 1.5%。

截至二季度末，京东体系员工总数超 56 万，预计投入 60 多亿元建设的“京东青年城”也正式启动，未来将提供近 4000 套可拎包入住的员工公寓。

据IT之家此前报道，京东物流第二季度经调整后净利润 8.3 亿元，同比增长 288%；营收 410 亿元，同比增长 31.2%。

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