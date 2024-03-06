全新电混林肯冒险家上市：搭载 1.5T 混动系统，售 25.38 万元起

IT之家 3 月 6 日消息，今日林肯品牌旗下的中型 SUV 冒险家推出了电混版本，新车定名为电混林肯冒险家，官方指导价为 25.38 万-27.38 万元。与此同时，2024 款燃油版冒险家也同步上市，售价区间为 23.58 万-34.58 万元。

IT之家注意到，电混冒险家的外观设计与燃油版车型基本相同，只是在车头 Logo、翼子板等处增加了蓝色的装饰，突出混动车型的身份。新车还换装了新样式的轮辋，降低了风阻系数。新车提供电光银车漆可选，内饰增加谧静蓝主题。

电混冒险家的车身尺寸与燃油版车型一致，长宽高分别为 4612/1887/1630 毫米，轴距为 2711 毫米。车尾的造型也没有变化。

电混冒险家的内饰设计也与燃油版车型保持了一致，采用了贯穿式的大屏幕，不过新车的车机芯片升级为了高通骁龙 8155。新车还支持苹果 CarPlay 功能，将在年内通过 OTA 方式更新。此外，新车还增加了全系 ANC 主动降噪功能。

电混冒险家的动力系统由 1.5 升四缸涡轮增压直喷发动机和电机组成，系统综合功率为 153 千瓦，最大扭矩为 210 牛・米，电池为比亚迪提供的镍钴锰酸锂电池。新车的传动系统为 E-CVT 无级变速箱，双电机（发电机、电动机）可以独立工作，八层扁线电机系统效率最高可达 96.5%，还可最高实现 100% 制动能量回收。

根据官方的数据，电混林肯冒险家百公里综合工况下（WLTC）油耗为 5.35 升、市区工况下（WLTC）油耗为 4.71 升，最长续航里程可达 1252 公里。

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