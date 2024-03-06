长得就像“Pencil”：厂商 ColorWare 推出铅笔外观特别版 Apple Pencil（第二代）

IT之家 3 月 6 日消息，近日第三方厂商 ColorWare 推出了一款铅笔外观的特别定制版 Apple Pencil（第二代）。

这款名为 Apple Number 2 Pencil 的产品在外观上将 Apple Pencil 重塑为经典书写工具：主体采用铅笔的传统黄色笔杆设计，笔身写有 HB 铅芯标号，后端饰有金属光泽箍，尾部则是橡皮擦配色。

制造商特别提醒，不要去削这根“铅笔”，即使其前部有着被“削过”的外观。

ColorWare 表示，该定制产品可与 iPad 快速连接，充电同样顺畅，而当用户在房间中拿出这根“铅笔”时，“无疑会惊艳在场旁人”。

Apple Number 2 Pencil 为限量产品，在 ColorWare 官网定价 215 美元（IT之家备注：当前约 1548 元人民币），3 月中旬发货，ColorWare 为其提供 1 年第三方保修。作为参考，Apple Pencil（第二代）海外官方定价为 129 美元。

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