苹果新专利获批，暗示未来 iPhone 将支持手写笔交互

IT之家 1 月 5 日消息，根据美国商标和专利局（USPTO）近日公示的清单，苹果公司获得了一项关于 Apple Pencil 的技术专利，不仅可应用于 iPhone，而且可以用于增强现实 / 虚拟现实 / 混合现实应用。

根据专利描述，新款 Apple Pencil 配有光学传感器，可用于在不具备触摸功能的表面上进行交互。

光学传感器包括光流传感器、激光散斑流传感器等，通过检测空间-时间图像亮度变化（例如，帧与帧之间的亮度变化），估算输入设备的运动。

激光散斑流传感器可以检测由成像配置的相干照明产生的散斑图案，以估计输入设备的运动。

光学传感器可以用于检测输入设备的特征，包括位置、方向和 / 或运动。

在某些示例中，激光散斑流传感器可以包括一个发射器（例如垂直腔面发射激光器 VCSEL），用于向表面发射光线，以及一个探测器（例如图像传感器），该探测器捕捉环境的图像，以便检测从输入设备发射的光线反射或照射到表面上的光线。

在一些示例中，从一个或多个额外的传感器获取的信息可以包括输入设备施加的力、笔尖施加的力、惯性测量、磁测量和 / 或计算机视觉测量。

苹果的专利图 1A 下面展示了一个示例移动电话（iPhone），它包括一个触摸屏幕#124，可以通过触摸敏感表面（例如触摸屏幕 124）和 / 或非触摸敏感表面接受来自输入设备（如主动式触控笔）的输入。IT之家附上图片如下：

使用带有光学传感器的输入设备的系统在某些情况下可用于为增强现实、虚拟现实或混合现实应用提供输入。

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