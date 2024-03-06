电混林肯 Z 上市：搭载 2.0T 混动，售价 27.48 万元起

IT之家 3 月 6 日消息，全新电混林肯 Z 今日上市，新车官方指导价 27.48-36.58 万元，搭载 2.0T 混合动力系统，官方公布的百公里综合工况油耗为 5.99 升，综合续航 885 公里。与此同时，2024 款林肯 Z 燃油版也同步上市，新车售价区间为 23.58 万-25.48 万元。

IT之家注意到，林肯 Z 电混版在外观上与燃油版车型有所区别，除了新增了电光银的专属车身颜色外，还有电混专属的 18 或 19 寸轮毂可供选择，以及蓝色的林肯星徽标和车型铭牌等细节设计，突出了电混版的特殊身份。内饰方面，电混版也增加了两款全新的主题色，分别是谧静蓝和秋栗棕。

林肯 Z 电混版的车身尺寸为 4982/1865/1485 毫米，轴距为 2930 毫米，与燃油版车型保持一致。车尾的溜背设计让林肯 Z 看起来更加时尚动感，小鸭尾的造型也增加了一丝运动气息。

内饰方面，电混林肯 Z 拥有 27 英寸的贯穿式大屏和 12.3 英寸的液晶仪表，车机芯片升级为高通骁龙 8155，年内将通过 OTA 升级 CarPlay 服务。还采用了定制的 REVEL 锐威音响系统，为驾乘者带来高品质的音乐享受。

电混林肯 Z 采用 24 向电动可调节座椅，配备加热、通风、主驾记忆功能，并提供 5 种模式、3 级强度电动按摩功能。此外，林肯 Z 还提供 Co-Pilot 360 2.0 智能辅助驾驶系统，可实现 L2 级的智能辅助驾驶。

动力方面，电混林肯 Z 标配了 2.0T 高功率发动机，最大净功率为 214 千瓦，最大扭矩为 410 牛・米。同时还搭载了双电机，驱动电机的最大功率为 140 千瓦，最大扭矩为 320 牛・米，双电机协同工作，可实现最高 100% 的制动能量回收。新车配套来自比亚迪锂电池有限公司生产的镍钴锰酸锂蓄电池。动力输出相较于燃油版车型有所提升，燃油版 0-100km/h加速时间为 6.8 秒，混动版为 6.04 秒。

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