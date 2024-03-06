罗技推出 MX Brio 4K 网络摄像头，支持 AI 面部增强

IT之家 3 月 6 日消息，罗技今日推出 MX Brio 4K 网络摄像头，支持 4K 30fps / 1080p 60fps 视频输出，售价 199.99 美元（IT之家备注：当前约 1440 元人民币）。

罗技表示，MX Brio 的传感器与前代旗舰 Brio 4K 相比，单像素尺寸大 70%。此外，通过基于脸部的 AI 图像增强技术，罗技宣称在暗光环境下，新款摄像头的脸部可视性与图像细节达到前代的两倍。

此外，MX Brio 网络摄像头支持用户使用 Logi Options+、Logi Tune 和 G HUB 软件手动调整曝光、色调、亮度、视野等。

▲ MX Brio 显示模式

该摄像头还新增“显示模式”，用户只需倾斜网络摄像头，就能分享桌面上的工作内容。此外，该摄像头还配备两个波束成形麦克风，可降低背景噪音，并集成了隐私挡板。

IT之家总结 MX Brio 4K 网络摄像头参数如下：

不含安装夹：高 44 毫米、宽 98 毫米、深约 36 毫米、重 137 克

含安装夹：高 62 毫米、宽 98 毫米、深 52 毫米、重 176 克

画面规格：4K 30fps / 1080p 60fps

传感器：8.5MP 索尼 STARVIS

对角线视野（dFOV）：90° / 78° / 65°

麦克风：双波束成型麦克风，拾音范围最长 1.2 米

线材：1.5 米可拆卸 C2C 连接线，支持 USB 3.0

罗技同时发布了商用版本 MX Brio 705 摄像头，支持 RightSight 自动取景功能，支持把演讲者维持在画面中央，并获得了微软 Teams、谷歌 Meet 与 Zoom 等办公协作软件认证。

▲ 石墨黑 / 珍珠白

MX Brio 网络摄像头提供石墨黑 / 珍珠白两种颜色可选，于今年 3 月上市，定价 199.99 美元（当前约 1440 元人民币）。

MX Brio 705 商用版仅有石墨黑颜色，价格同样为 199.99 美元。

作为参考，现款 Brio 4K 摄像头同样定价 199.99 美元，京东现价 889 元。

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