三星 Galaxy M14 4G 手机海外发布，配备 50MP 摄像头、5000mAh 电池

IT之家 3 月 6 日消息，三星 Galaxy M14 4G 今日在印度发布，作为此前发布的 Galaxy M14 5G 的更实惠版本以及 Galaxy M13 的迭代产品，该款手机拥有 6.7 英寸显示屏、骁龙 680 处理器、5000 万像素主摄像头和 5000mAh 大电池。

三星 Galaxy M14 4G 提供两个版本：4GB + 64GB 售价 8499 印度卢比（IT之家备注：当前约 738 元人民币），6GB + 128GB 售价 11499 印度卢比（当前约 998 元人民币）。新机提供北极蓝和宝石蓝两种配色，现已在印度亚马逊开售。

三星 Galaxy M14 4G 采用一块 6.7 英寸 FHD+ PLS LCD 显示屏，支持 90Hz 刷新率、拥有 1600 万色显示和 2400 x 1080 的分辨率。手机搭载高通骁龙 680 处理器，辅以 Adreno GPU 图形处理器。存储方面，提供 4GB / 6GB RAM 和 64GB / 128GB 存储可选，出厂预装基于 Android 13 的 One UI 5.0。

三星 Galaxy M14 4G 后置摄像头模组采用 5000 万像素主摄 + 200 万像素微距镜头 + 200 万像素景深镜头的组合，前置摄像头为 1300 万像素。手机内置 5000mAh 电池，支持 25W 快充。

连接性方面，三星 Galaxy M14 4G 支持 4G VoLTE、Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac、蓝牙 5.2、GPS 和 Type-C 接口充电。手机尺寸为 168 x 78 x 9 毫米，重量为 194 克。此外，该机还配备了侧面指纹识别和 3.5mm 耳机孔。

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