央视财经两名 AI 主播“上岗”：能 24 小时解答经济、产业、旅游等领域问题

IT之家 3 月 6 日消息，今年两会期间，央视财经新媒体的两位 AI 主播“上岗”—— 他们以总台央视主持人郭若天、孟湛东为原型“复刻”，在央视财经 App 内可 24 小时为用户解答经济、产业、旅游等领域问题，以“全天在线、真人形象、实时解答”的形式完成自己的“工作”。

据“蚂蚁集团”官方公众号介绍，这两名“主播”由蚂蚁灵境数字人平台提供技术支持。其主要采用虚拟形象驱动、动态神经辐射场和预训练语音合成等技术，仅需 5 分钟视频数据即可“复刻”AI 主播，号称具有建模精度高、动态细节完整、发音自然、还原度高等一系列特征。

而在去年杭州亚运会期间，该平台为“数字火炬手”接力活动提供了技术支持，号称通过自研 3D 引擎实现在 97% 的手机设备中流畅运行。

据IT之家此前报道，2021 年央视推出了 AI 手语主播，从 2022 北京冬奥会开始为听障人士提供全年无休服务。央视新闻当时还表示，朱广权已经用高难度段子“面试”了 AI 手语老师。

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