欧盟苹果 iPhone 用户喜迎第三方应用商店，但境外旅行时有“宽限期”

IT之家 3 月 6 日消息，随着苹果 iOS 17.4 正式版的发布，欧盟的 iPhone 用户已经可以使用除 App Store 以外的第三方应用商店。然而苹果警告称，欧盟用户在离开欧盟地区旅行时，这些第三方应用商店的功能将会有“宽限期”，超过期限后部分功能将无法使用。

IT之家注意到，根据苹果发布的支持文件，用户如果只是短期离开欧盟，仍可以在“宽限期”内继续访问第三方应用商店。但如果离开时间过长，则将失去部分功能，例如无法安装新的第三方应用商店。此外，已经安装的第三方应用商店应用仍然可以使用，但将无法通过商店进行更新。目前，苹果尚未公布“宽限期”的具体时长。

苹果允许欧盟用户访问第三方应用商店，是为了遵守欧盟《数字市场法案》的相关规定。该法案将于 3 月 7 日在欧盟所有 27 个成员国生效。这意味着，欧盟用户将首次可以从除 App Store 以外的应用商店下载应用。

在 iOS 17.4 系统中，出于对隐私、安全和潜在风险的考量，欧盟用户可以将他们偏好的第三方应用商店设置为设备上的默认应用商店。此外，家长还可以通过屏幕使用时间设置，决定是否允许孩子在设备上安装来自第三方应用商店的应用。

想要访问第三方应用商店，用户的 Apple ID 所属国家或地区必须设置为欧盟成员国之一，并且用户本人也需要身处欧盟境内。苹果表示，设备是否符合访问第三方应用商店的资格是通过设备端处理进行判断的，只会将资格指标发送给苹果。为了保护用户隐私，苹果不会收集设备的位置信息。

首个面向欧盟用户的第三方应用商店将于本周上线。德国 IT 服务提供商 Mobivention 将于周四推出其面向企业用户的 Mobivention 应用商店，MacPaw 也宣布将在 4 月份推出其第三方应用商店，此外还有 Epic Games 也计划推出自己的应用商店。

需要注意的是，这些变化仅适用于欧盟地区，而且也不适用于 iPadOS 系统。

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