苹果被指恶意对抗欧盟数字市场法案，或致后者形同虚设

IT之家 3 月 6 日消息，一些活动团体指出，欧盟针对大型科技公司的反垄断法规，即数字市场法案 (DMA) ，可能因苹果公司的应对策略而变得“形同虚设”。

这些团体指出，包括苹果、亚马逊、谷歌和 Meta 在内的科技巨头都采取了“表面服从”的策略，即在技术上满足法规要求的同时，但实际上却在竭力保护其市场支配地位。开放市场研究所 (Open Markets Institute) 的负责人 Max von Thun 表示，这些科技公司正在采取“肤浅的合规方式，仅仅是为了满足监管要求，而并没有对既有垄断地位构成任何威胁”。

活动人士认为，大型科技公司虽然作出了迎合监管的姿态，但实质上并没有改变其垄断的市场格局。欧洲数字权利组织 (EDRi) 的高级政策顾问 Jan Penfrat 表示，这些科技公司提出的改变 “并没有对维持其市场主导地位的权力结构做出任何实质性的改变”。

Penfrat 尤其点名批评了苹果公司，他表示，如果欧盟允许苹果公司采取的应对策略，那么该法案将形同虚设。他甚至将这些改变称为 “恶意” 的，并表示这可能会让试图摆脱苹果应用商店垄断的开发者处境更加艰难，他指出，“根据苹果目前的提议，似乎没有人会愿意挑战其垄断地位，这根本不值得。如果欧盟委员会放任不管，那么数字市场法案就名存实亡了。”

IT之家注意到，彭博社的一篇报道也表达了类似的观点，认为苹果公司正与欧盟走向 “对抗之路”。彭博社此前曾表示，苹果的应对策略 “肯定会使该公司最终被告上法庭”。

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