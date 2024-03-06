微软 Surface Laptop 4 迎三月固件更新，解决视频通话卡顿等问题

IT之家 3 月 6 日消息，微软已向 Surface Laptop 4 用户推送了 2024 年 3 月份固件更新，该更新带来了两项重要修复。一是解决了 Microsoft Teams 视频通话过程中出现的冻结和卡顿问题，二是修复了设备连接 Surface 雷电 4 扩展坞时无法识别音频设备的 bug。

针对 AMD 处理器版本的 Surface Laptop 4 的更新日志如下：

改善了与 Surface 雷电 4 扩展坞的互操作性，解决了系统无法检测音频设备的问题。

修复了用户在使用 Microsoft Teams 视频通话功能时遇到画面意外冻结的问题。

此外，英特尔处理器版本的 Surface Laptop 4 也迎来了固件更新，但其更新日志仅包含安全漏洞补丁程序。

值得一提的是，微软计划于 2027 年 4 月 15 日停止为第四代 Surface Laptop 4 提供固件更新。

IT之家此前报道，有传闻称微软计划于 2024 年 3 月 21 日发布新一代 Surface Laptop，新设备将拥有改进的外观设计、更窄的边框、触觉触控板、专用的“Copilot”键，并且将首次提供采用 ARM 处理器的，Surface Laptop 6 有望成为微软首批人工智能个人电脑之一。

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