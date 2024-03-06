梅赛德斯-奔驰回应近期传言：从未放弃电动化，预计 2030 年前新能源新车占比最高 50%

IT之家 3 月 6 日消息，IT之家曾在 2 月下旬报道了梅赛德斯-奔驰公布 2023 年全年财报的消息，奔驰曾表示放弃“到 2030 年实现完全电动化”的计划（前提是市场条件允许），并继续生产燃油车，从而“在 2035 年之前满足不同的客户需求”。

此后，该消息一度被媒体解读为“奔驰放弃（全）电动车计划”并引发各界热议。梅赛德斯-奔驰官方今日向懂车帝回应表示，梅赛德斯-奔驰仍在坚定推进转型的相关举措，“梅赛德斯-奔驰对电动化转型的坚定决心不变；预计在 2030 年前，梅赛德斯-奔驰的新车销量中新能源车型占比最高将达 50%；在中国，梅赛德斯-奔驰将继续推动电动化转型，给客户带来丰富豪华产品选择。”

在上个月的股东大会上，奔驰梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席、首席执行官康林松曾表示：公司已经调整了先前设定的目标，不再计划在 2030 年前在主要市场全面转为电动汽车销售，背后原因是奔驰电动汽车的普及速度“并未达到预期”。

“占比最高达到 50%”的目标，首次在 2021 年 7 月提出，官方当时定下的时间表是 2025 年实现。随后按照计划，到 2030 年奔驰将只销售纯电动车型。

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