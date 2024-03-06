友商的“贺电”：新岚图梦想家宣布推出 3 万元限时换车补贴，跟进腾势 D9

IT之家 3 月 6 日消息，2024 款腾势 D9 于今晚上市，车型详细信息可参考IT之家早些时候的报道。同时，腾势宣布推出 2000 元定金抵扣车辆尾款 10000 元、至高 30000 元置换补贴、至高 10000 元增购补贴等上市权益。

随后，岚图汽车以“贺电”的形式宣布推出类似政策：“恭喜腾势 D9 终于进化改款上市！岚图梦想家全球首款宜家宜商豪华新能源 MPV 发来贺电！！！”3 月 7 日起，新岚图梦想家上线春季换车限时补贴 30000 元权益。

新岚图梦想家于去年 10 月 12 日上市，售价 33.99 万元起，还有 63.99 万元起的四座定制版。新车采用了大尺寸的进气格栅和贯穿式日行灯，长宽高达到 5315/1985/1800mm，轴距 3200mm；提供 4 种车身颜色，分别为旭日紫、玄英黑、日耀金、杜若白。

内饰方面，新岚图梦想家采用 OEKO-TEX 头等舱宽适座椅，基于人体工学打造，宽度 500mm，可实现 14 向调节（10 向电动，4 向头枕），并具备按摩、通风、加热和座椅记忆功能，具备一键逍遥功能，并配备 Type-C 60W 充电接口。

动力方面，新岚图梦想家 PHEV 车型搭载岚海动力全新混动发动机，热效率达 45.18%，可输出 420kW 系统总功率和 840N・m 扭矩，百公里馈电油耗 5.36L，配备 43 度电池，拥有 CLTC 236km 的纯电续航，CLTC 综合续航达 1231km。

据IT之家此前报道，岚图汽车 CEO 卢放昨天对“单独考核”政策作出回应：作为东风公司打造的高端新能源汽车品牌，“单独考核”政策对公司来说，是一个非常大的鼓励，战略定力和发展信心更加坚定，也有利于公司放开手脚，大干快干，激发创新活力，满足用户需求，提高市场占有率。

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