雷军：一定把小米汽车干好、干成，不让全国的用户们失望

IT之家 3 月 6 日消息，据新京报报道，今日下午 3 点，十四届全国人大二次会议北京市代表团在驻地举行开放团组活动，并接受中外媒体集体采访。小米集团创始人、董事长雷军代表作为北京市代表团的一员，就现代化产业体系建设和新质生产力发展等问题，与媒体进行了交流。

雷军表示，小米集团作为一家科技企业，正处于从跟随到领跑的转型阶段，决心走硬核科技道路，推进高端化、全球化战略。他说：“今年是小米创业第 14 年，我们的目标是成为全球新一代硬核科技的引领者。”

为了实现这一目标，雷军透露，小米集团将深耕底层核心技术，发展小米汽车业务，推动高端化与全球化。他认为，小米汽车的发布标志着小米完成了“人车家全生态”的闭环，致力于为用户提供卓越的出行体验。雷军称：“我们全力以赴一定把小米汽车干好、干成，不让全国的用户们失望。”

雷军还对中国经济发展前景充满信心，他列举了中国经济的三大核心优势：超大规模的本土市场、极其完善的产业环境、极其优秀出色的工程师队伍和非常优秀的人才资源。他说，小米是一家土生土长的北京企业，是从北京一点点发展起来的，小米的今天也得益于北京世界一流的营商环境，自己对中国经济的前景，也对小米未来的发展充满了信心。

IT之家今日早些时候报道，有消息称，继首批 2S 门店已着手装修后，小米之家位于北京的首批直营门店目前也已正式开始装修。此外，小米汽车预计将于月底开发布会，预计会像行业惯例发布即交付。

对于小米 SU7 的售价，小米官方也在上月底做了一次预告。在当月的 2024 MWC（世界移动通信大会）上，小米集团总裁卢伟冰接受媒体采访时表示，小米将“很快”揭晓其定价，国内交付最快将于第二季度开始。

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