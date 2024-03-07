ASML 领衔，2023 年五大晶圆厂设备制造商收入 935 亿美元

IT之家 3 月 7 日消息，根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的报告，2023 年五大晶圆厂设备（WFE）制造商收入为 935 亿美元（IT之家备注：当前约 6732 亿元人民币），同比下降 1%。

在这五家 WFE 厂商中，ASML 和应用材料公司（Applied Materials）在 2023 年实现了同比增长，而泛林集团（Lam Research）、东京电子（TEL）和科磊（KLA） 的收入则分别同比下降了 25%、22% 和 8%。强劲的 DUV 和 EUV 销售推动 ASML 在 2023 年跃居首位。

2023 年上半年，库存调整和内存下滑趋势对 WFE 厂商整体收入产生了重大影响。不过，库存正常化和 2023 年下半年 DRAM 需求回升有助于限制全年整体收入的下降。

2023 年，晶圆代工业务的收入同比增长 16%，这主要得益于全栅极晶体管架构的加速发展，以及客户对物联网、人工智能、云、汽车和 5G 等各细分领域成熟节点设备的投资力度加大。

由于整体内存 WFE 支出疲软，尤其是 NAND，内存部门的收入同比下降了 25%。不过，DRAM 在 2023 年下半年的强势表现抑制了下滑趋势。

中国大力推动自给自足、前沿 DRAM 出货量增加、DRAM 需求和成熟节点增长投资推动中国出货量同比增长 31%，2023 年约占系统总销售量的三分之一。

IT之家附上报告原文地址，感兴趣的用户可以深入阅读。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。