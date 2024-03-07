一加 Ace 3V 手机通过 3C 认证，5500mAh 电池 + 100W 快充

IT之家 3 月 7 日消息，现有一款型号为 PJF110 的一加手机通过了国家 3C 质量认证，还通过了 UFC 融合快充认证，显示该机将配备 5500mAh 双芯电池，支持最高 100W 快充。

根据 @完美数码编排 的说法，这款手机就是即将发布的一加 Ace 3V，目前已经拿到了无线电核准许可，只需要完成工信部入网审核就可以满足“三证齐全”的上市条件。

此外，昨天有大量数码博主同时放出了一张一加 Ace 3V 的外观谍照，看起来跟 @数码闲聊站 之前提供的线稿十分相似。

根据IT之家已知爆料来看，这款新机将搭载高通骁龙 7+ Gen 3（SM7675）芯片，采用 1.5K 分辨率 120Hz 刷新率的 8T LTPO 屏幕，后置 50MP 主摄（OIS），前置 16MP 自拍镜头，预装安卓 14 系统。

爆料显示，SM7675 包括 1 颗 2.9GHz 的 Cortex-X4 超大核、4 颗 2.6GHz 的 A720 大核、3 颗 1.9GHz 的 A520 中核，集成 Adreno 732 GPU。

高通预计将于近期发布 SM7675 和 SM8635 两款芯片，而他们似乎是一款芯片不同频率的两个版本，其中 SM8635 是在 SM7675 基础上做了“超频”，也就是 SM8635 主频高，极限场景的性能应该会好；但 SM7675 在提供良好性能的同时，功耗和续航会更优秀。

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