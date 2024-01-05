一加李杰：今年的目标是超过小米手机（不含红米）国内市场份额

IT之家 1 月 5 日消息，据证券时报报道，日前，一加中国区总裁李杰在接受记者采访时表示，2023 年一加在中国智能手机市场份额为 2%，小米（不含红米）为 3%，2024 年一加的目标是超过小米（不含红米）国内市场份额，“我觉得还是很有希望做到的”。

▲ IT之家图赏：一加 Ace3（下同）

IT之家注意到，一加手机目前有数字系列和 Ace 系列两条产品线。一加李杰曾表示，数字系列定位“性能旗舰”，延续一加高端旗舰路线，带来最极致的性能体验和高级的质感设计； Ace 系列定位为“性能王牌”，为用户提供硬核科技和游戏娱乐体验。

另外，据博主 @数码闲聊站 此前爆料，如果一加 12 机型能够站稳 4K 价位段，下一代的 Pro 产品线有望回归，再次冲高端。

就在昨日（1 月 4 日），一加 Ace3 手机刚刚发布，搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，售价 2599 元起。这款新机采用了旗舰级金属中框和全新玻璃工艺，保留了一加经典“三段式开关”，全球首发 1.5K 东方屏，支持 120Hz 刷新率、类 DC 调光、2160Hz 高频 PWM 调光。

影像方面，新机前置 16MP（三星 S5K3P9）摄像头，后置 50MP 主摄（索尼 IMX890，OIS，1/1.56"）+ 8MP 超广角（索尼 IMX355）+2MP 微距（豪威 OV02B）三摄。此外，这款新机还搭载 5500mAh 大电池和新一代长寿版 100W 快充。

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