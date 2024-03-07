联想 YOGA Air 14 笔记本通过 3C 认证：酷睿 Ultra 处理器、可选 OLED 触摸屏

IT之家 3 月 7 日消息，联想 YOGA Air 14 笔记本电脑昨日通过 3C 认证，搭载酷睿 Ultra 处理器、65W 电源适配器。

CQC 中国质量认证中心显示，YOGA Air 14 笔记本海外命名为 Yoga Slim 7 / Lenovo Slim 7。该电脑于 CES 2024 发布，今年 4 月在美国市场上市，定价 1049.99 美元（IT之家备注：当前约 7560 元人民币）起。本次通过 3C 认证，是该电脑的国内官方命名首次曝光。

IT之家查询联想官网获悉，YOGA Air 14 笔记本维持近几年 YOGA 系列的圆润外观设计，使用冲压铝合金机身，定位中高端核显轻薄本，通过了英特尔 Evo 认证。

联想 YOGA Air 14 笔记本配置信息总结如下：

CPU：英特尔酷睿 Ultra 5 125H / Ultra 7 155H

内存：板载 16GB / 32GB LPDDR5x-7567

屏幕：1920 x 1200 60Hz OLED 屏幕，亮度 400 尼特，可选触控

电池：65Wh 容量，原装 65W 电源适配器

相机：1080p 分辨率，支持红外人脸识别，带物理隐私遮挡与 ToF 传感器

接口：2x 雷电 4、2x USB-A 5Gbps、1x HDMI 2.1 TMDS、1x 耳机接口

三维：312 x 221 x 14.9 mm

重量：非触控 1.39kg / 触控 1.43kg

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