Win11 学院：如何在 Windows 11 Moment 5 删除桌面“Learn about this images”图标

IT之家 3 月 7 日消息，微软日前面向 Windows 11 发布了 KB5034848 更新，用户安装之后发现主屏幕上多了个“Learn about this Images”图标，帮助用户了解当前壁纸的相关背景信息。

微软在 Windows 11 更新中在桌面上添加了一个与 Spotlight 图像相关的小图标或快捷方式。

这个新图标看起来像一个小相机，图标名称为 Learn about this Images。基本上，如果你看到一张非常酷的 Spotlight 背景图片，并想了解更多关于它的信息--比如它是在哪里拍摄的，或者它描述了什么--你就可以点击这个相机图标。

不过并非所有用户都喜欢这个图标，那么可以根据本文下方的操作步骤，通过修改注册表方式删除该图标。注意在修改注册表前，请做好数据的相关备份。

IT之家附上操作步骤如下：

1. 打开开始菜单，输入 regedit 关键词，在跳出的结果中，选择以管理员命令打开

2. 打开注册表窗口之后，打开以下路径：

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel

3. 右键新建“DWord 32 位值”，将其名称命名为“{2cc5ca98-6485-489a-920e-b3e88a6ccce3}”，数值修改为 1

图源：uwinpc 视频截图

4. 关闭注册表，应该就会生效，如果不行尝试刷新桌面或者重启电脑。

视频演示如下：

视频源：uwinpc

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