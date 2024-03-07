岚图汽车开启“十亿”补贴活动，全系置换补贴最高 5 万元

IT之家 3 月 7 日消息，岚图汽车官方宣布三月开启“十亿”补贴活动，全系至高享现金钜惠“5 万元”。近期不少车企均开启了降价补贴活动，IT之家此前已报道十余家车企降价，如比亚迪、吉利、哪吒、上海大众、一汽大众、长安、奇瑞、飞凡、智己、现代、特斯拉、零跑、小鹏、埃安等。

根据官方活动介绍，此次活动即日开启，持续至 2024 年 3 月 31 日，目前参与该活动的车型覆盖了岚图梦想家、新岚图 FREE、岚图追光以及其他 EV 车型。IT之家将活动内容整理如下：

新岚图梦想家官方售价 33.99 万～46.99 万，用户可享受置换补贴 30000 元；

新岚图 FREE 官方售价 26.69 万，用户可享受置换补贴 20000 元；

岚图追光官方售价 25.28 万～27.78 万，用户可享受置换补贴 10000 元；

其他 EV 车型官方售价 32.29 万～38.59 万，用户可享受京东联合置换补贴 50000 元。

IT之家此前报道，岚图汽车官宣 3 月 7 日起，新岚图梦想家上线春季换车限时补贴 30000 元权益活动，老车主可参与介绍活动，新车主在接受转介绍完成大定后，老车主即可享 10000 积分奖励。据了解，新岚图梦想家于去年 10 月 12 日上市，售价 33.99 万元起，还有 63.99 万元起的四座定制版。

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