消息称三星美国泰勒晶圆厂基建投入明显超标，恐影响整体规划

IT之家 3 月 7 日消息，据韩媒 etnews 报道，三星电子去年对在美泰勒晶圆厂建设投资高达 47 亿美元（IT之家备注：当前约 338.4 亿元人民币），恐影响整体规划。

三星电子泰勒晶圆厂项目始于 2022 年上半年，将于今年年底完成，可生产 4nm 半导体。若以相同水平估算，则到 2023 年底的建设投资已累计超 70 亿美元，全周期建设投入将达约 117 亿美元。

▲ 三星电子泰勒晶圆厂工地照。图源三星官网

三星电子之前定下的对泰勒市晶圆厂投资规模为 170 亿美元，这意味着基建投入就将高达总投资的约 70%，若再算上人力和材料部分，可能将占到整体初步预算的 80%。

一位熟悉内情的人士宣称，过去一年三星泰勒厂的建造成本相比原计划翻了一番。这一明显高于业内预期的涨幅，原因之一是美国的通货膨胀。

而对于晶圆厂项目，光刻机等尖端核心设备远比基建重要，同样也需大笔预算。因此 etnews 担心建设投资对预算的挤占将影响到三星泰勒项目的投资计划，甚至可能延缓投产进程。

行业人士表示，如果美方无法提供适当的补贴，那么三星电子未来在美投资决策将更难以通过。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。