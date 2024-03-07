美国 ION 公司固态电池新突破：超 125 次循环，容量衰减低于 5%

IT之家 3 月 7 日消息，美国电池初创公司 ION Storage Systems（ION）日前宣布，旗下 Solid-State 固态电池已成功实现超过 125 次循环，性能容量衰减低于 5%，为未来部署提供了超过 1,000 次循环的潜力。

据介绍，ION 是一家位于美国马里兰州的固态电池（SSB）制造商，其无阳极和无压缩固态电池 SSB 首次在美国军方进行市场部署，从而达到了关键客户和行业的门槛。ION 一直与美国国防部合作测试其 SSB 电池，然后再扩展到电动汽车、能源存储、消费电子和航空航天等其他市场。

▲ ION Storage Systems 固态软包电池在 25°C 和零压缩下超过 150 个周期的放电容量

IT之家从公告中获悉，ION 的专利固态无阳极技术放弃了石墨和其他不太可持续的材料，同时通过其 3D 陶瓷结构提高电池容量。ION 的 SSB 还号称是“第一个也是唯一一个”在室温下实现 ARPA-E 和 DOE VTO 快速充电目标的无压缩固态电池技术。

ION 首席执行官 Ricky Hanna 表示：“从第一天起，我们的目标就是打造先进的固态电池，提供更强大、更可靠、更安全的大规模生产电池，这一成就是朝着这个愿景前进的关键一步。”

2023 年 9 月，在试点计划取得成功后，ION 宣布与跨国巨头圣戈班陶瓷公司达成陶瓷粉末多年供应协议，以扩大其无阳极、无压缩固态电池的规模。

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