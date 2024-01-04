QuantumScape 固态电池通过最新测试：可提供 50 万公里寿命，近乎无衰减

IT之家 1 月 4 日消息，距离向汽车合作伙伴交付首批固态电池原型一年后，QuantumScape 的技术潜力再次受到肯定。这次来自大众集团旗下专注电池业务的子公司 PowerCo，他们最近完成了一项耐力测试，结果令人振奋：QuantumScape 的固态电池可为电动汽车带来 50 万公里的超长续航寿命，几乎不会出现续航衰减。

QuantumScape 是一家深耕固态电池研发十余年的公司，致力于打造可扩展、高能量密度的固态电池，让未来的电动汽车更加安全、充电更快、行驶更远。在大众集团的支持下，QuantumScape 在固态电池领域取得了长足进步，其电池技术也成为业内最具前景的之一。

IT之家注意到，2022 年 12 月，QuantumScape 向包括大众集团在内的汽车合作伙伴交付了首批 24 层固态电池样品。此后，QuantumScape 不断改进技术，在 2023 年 10 月的测试中成功超越了性能目标。

最近，PowerCo 对 QuantumScape 的 24 层电池进行了自己的耐久性测试，结果相当令人鼓舞。经过数个月的测试，这些电池在德国萨尔茨吉特实验室经历了 1000 多次充放循环，仍然保持了超过 95% 的原始容量。根据这些数据，PowerCo 表示，配备 QuantumScape 电池的电动汽车按照 WLTP 标准的续航里程可以达到 500-600 公里，而实际驾驶中，行驶 50 万公里几乎不会出现明显的续航衰减。

业内通常将固态电池在这一阶段的标准目标设定为 700 次循环和 20% 的最大容量损失，而 QuantumScape 的电池远远超出了预期，证实了他们在股东信中公布的测试结果。此外，这些高能量密度的电池还满足或超过了快速充电、安全性和自放电等方面的测试标准。

PowerCo 首席执行官 Frank Blome 表示：“这些测试结果令人振奋，有力地证明了固态电池的潜力。最终，这项技术可能带来续航里程长、充电超快、几乎不会衰减的电池。我们对固态电池充满信心，并将与合作伙伴 QuantumScape 一起全力推进量产。”

PowerCo 表示，其为大众集团开发的统一电池概念设计已经兼容 QuantumScape 的固态电池技术。下一步，两家公司将致力于完善和扩大生产工艺，朝着大规模生产固态电池的目标迈进。大规模生产固态电池被认为是电动汽车领域的“圣杯”，QuantumScape 与大众的合作无疑将加速这一技术的落地。

QuantumScape 距离实现可行的规模化生产仍需努力，但大众将继续支持他们，希望有一天能推出配备固态电池的超长续航电动汽车。QuantumScape 创始人兼首席执行官 Jagdeep Singh 表示：“来自大众集团 PowerCo 的测试结果表明，QuantumScape 的无极性固态锂金属电池能够实现卓越的性能。尽管将这项技术推向市场还有很多工作要做，但我们目前还没有发现其他任何汽车级锂金属电池能在类似条件下、经过相同循环次数后展现如此高的放电能量保持率。我们很高兴与大众集团和 PowerCo 携手加快这项技术的工业化进程，并尽快将其推向市场。”

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