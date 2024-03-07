首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 安卓之家>安卓手机

realme 真我 GT Neo6 SE 手机配置曝光：骁龙 7+ Gen 3，1.5K LTPO 屏

2024/3/7 11:21:02 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
评论：
感谢IT之家网友 呵呵小哥 的线索投递！

IT之家 3 月 7 日消息，博主 @数码闲聊站 今日带来一款中端新机的最新消息，预计来自真我 GT Neo6 SE 系列。

该博主透露，这款新机搭载 SM7675 处理器（暂命名骁龙 7+ Gen 3），配备 5500mAh 大电池 + 1.5K 屏幕，关键还用上了不少旗舰机都没有的 LTPO 技术，“屠榜级续航警告”。

在此前的爆料中，该博主还确认真我 GT Neo6 SE 系列搭载“百瓦超大电池”，定价重回 1 开头。如果爆料属实，这款新机扎实的配置再加上中端定价，也是非常值得期待。

▲ IT之家图赏：realme 真我 GT Neo5 SE

作为参考，realme 真我 GT Neo5 SE 手机于去年 4 月发布，搭载骁龙 7+ Gen 2 处理器，采用 5500mAh+100W 充电方案，配备一块 6.74 英寸 2772×1240 柔性 OLED 屏，售价 1999 元起。

IT之家总结骁龙 7+ Gen 3 与骁龙 8s Gen 3 爆料信息如下：

芯片骁龙 7+ Gen 3骁龙 8s Gen 3骁龙 8 Gen 3
大核1*2.9GHz Cortex-X41*3.01GHz Cortex-X41*3.3GHz Cortex-X4
中核4*2.6GHz Cortex-A7204*2.61GHz Cortex-A720

3*3.25GHz Cortex-A720

2*2.96GHz Cortex-A720

小核3*1.9GHz Cortex-A5203*1.84GHz Cortex-A5202*2.27GHz Cortex-A520
GPUAdreno 732Adreno 735Adreno 750

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：真我 GT Neo6 SErealme手机

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用