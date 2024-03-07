realme 真我 GT Neo6 SE 手机配置曝光：骁龙 7+ Gen 3，1.5K LTPO 屏

IT之家 3 月 7 日消息，博主 @数码闲聊站 今日带来一款中端新机的最新消息，预计来自真我 GT Neo6 SE 系列。

该博主透露，这款新机搭载 SM7675 处理器（暂命名骁龙 7+ Gen 3），配备 5500mAh 大电池 + 1.5K 屏幕，关键还用上了不少旗舰机都没有的 LTPO 技术，“屠榜级续航警告”。

在此前的爆料中，该博主还确认真我 GT Neo6 SE 系列搭载“百瓦超大电池”，定价重回 1 开头。如果爆料属实，这款新机扎实的配置再加上中端定价，也是非常值得期待。

▲ IT之家图赏： realme 真我 GT Neo5 SE

作为参考，realme 真我 GT Neo5 SE 手机于去年 4 月发布，搭载骁龙 7+ Gen 2 处理器，采用 5500mAh+100W 充电方案，配备一块 6.74 英寸 2772×1240 柔性 OLED 屏，售价 1999 元起。

IT之家总结骁龙 7+ Gen 3 与骁龙 8s Gen 3 爆料信息如下：

芯片 骁龙 7+ Gen 3 骁龙 8s Gen 3 骁龙 8 Gen 3 大核 1*2.9GHz Cortex-X4 1*3.01GHz Cortex-X4 1*3.3GHz Cortex-X4 中核 4*2.6GHz Cortex-A720 4*2.61GHz Cortex-A720 3*3.25GHz Cortex-A720 2*2.96GHz Cortex-A720 小核 3*1.9GHz Cortex-A520 3*1.84GHz Cortex-A520 2*2.27GHz Cortex-A520 GPU Adreno 732 Adreno 735 Adreno 750

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